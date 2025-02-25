مواعيد عمل مترو الخط الثالث خلال شهر رمضان

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، اعتماد نظام وجداول تشغيل جديدة تناسب المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء إعلان الشركة كما يلي:

“زودنالك الوقت عشان تتحرك براحتك.. مترو الخط الأخضر الثالث هيشتغل لحد الساعة 2:00 صباحًا بدلًا من 1:00 صباحًا عشان تنقلاتك تكون أسهل وأريح”.

وتابع الإعلان: مواعيد مهمة لازم تاخد بالك منها:

آخر القطارات التي تربط بين الخط الأخضر الثالث والخط الأول في محطة ناصر والخط الثاني في محطة العتبة في تمام الساعة 12:45 صباحًا

من عدلي منصور لجامعة القاهرة:

قيام أول قطار: 5:15 صباحًا | آخر قطار: 12:06 صباحًا

آخر قطار يصل العتبة للربط مع الخط الثاني: 12:45 صباحًا

من عدلي منصور لمحور روض الفرج

قيام أول قطار: 5:20 صباحًا | آخر قطار: 12:02 صباحًا

آخر قطار يصل العتبة للربط مع الخط الثاني: 12:41 صباحًا

من محور روض الفرج لعدلي منصور

قيام أول قطار: 5:15 صباحًا | آخر قطار: 12:26 صباحًا

آخر قطار يصل ناصر للربط مع الخط الأول: 12:45 صباحًا

من جامعة القاهرة لعدلي منصور

قيام أول قطار: 5:15 صباحًا | آخر قطار: 12:23 صباحًا

آخر قطار يصل ناصر للربط مع الخط الأول: 12:40 صباحًا.

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