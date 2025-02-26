الأربعاء 26 فبراير 2025
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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 10 جنيهات بجميع الأعيرة ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 داخل الأسواق.

 

سعر الذهب اليوم

وتنشر “فيتو” سعر الذهب اليوم وفق آخر تحديث بالأسواق المحلية.

أسعار الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4702 جنيها "بيع“.

أسعار الذهب اليوم، فيتو
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4115 جنيها ”للبيع".

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3527 جنيها “للبيع”.

سعر الذهب، فيتو
سعر الذهب، فيتو

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

يعد الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

وعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

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استخدام الذهب على مر العصور 

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

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