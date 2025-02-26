موعد مباراة الاتحاد ضد الخليج بالدوري السعودي

يواجه اتحاد جدة، فريق الخليج في مواجهة هامة ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من عمر منافسات الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم في الدوري السعودي



ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم الأربعاء، 26 فبراير 2025، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم في الدوري السعودي



ومن المقرر، أن تُذاع مباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم في الدوري السعودي على شبكة قنوات الرياضية السعودية “SSC SPORTS” فهي الناقل الحصري لمباريات لدوري روشن، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل رفاق كريم بنزيما مباراة اليوم أمام الخليج وعينهم على الثلاث نقاط ومواصلة سلسلة الانتصارات والهروب بالصدارة، وذلك بعد أن فازوا في المباراة الماضية على منافسه اللدود الهلال برباعية مقابل هدف.

موقف الفريقين الاتحاد والخليج في الدوري السعودي



ويتربع الاتحاد على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بامتلاكه 55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه، حيث حقق العميد هذا الموسم الفوز في 18 مباراة، وخسر مواجهتين وتعادل خلال لقاء وحيد.

بينما الخليج يحتل المركز العاشر برصيد 28 نقطة، جمعها من 8 انتصارات، 4 تعادلات، و9 هزائم، وسجل 26 هدفًا مقابل 30 هدفًا استقبلها مرماه.

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