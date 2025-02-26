الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

انخفاض في تأخيرات القطارات للمرة الاولى منذ أسبوع

قطار
قطار
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توقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية انخفاض معدل تأخيرات القطارات اليوم، بالتزامن مع حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تشهدها البلاد مؤخرا

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، أكثر من 50 دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 90  دقيقة.

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 20  دقيقة

 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 50دقيقة 

أسيوط / أسوان 50دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90  دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45  دقيقة.

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