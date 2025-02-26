الإسماعيلي يسعى لتصحيح مساره بالدوري على حساب فاركو اليوم

الدوري المصري، يواجه فريق الإسماعيلى اليوم الأربعاء نظيره فاركو ضمن الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي وفاركو

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فاركو في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء بستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلي للفوز بعد سلسلة النتائج السيئة التي يعيشها الفريق بعد 5 هزائم متتالية وتعادل فى آخر 6 مباريات خاضها فى الدورى المصرى، حيث خسر من الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش والزمالك والجونة ثم من الأهلى ثم تعادل مع المصري، ويعود آخر انتصار للدراويش إلى 21 يناير الماضى أمام سموحة بهدف نظيف.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة بعد خوضه 15 مباراة ونجح في الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 وخسر في 8.



في المقابل يدخل فاركو المباراة في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

قائمة الاسماعيلي أمام فاركو



حراسة المرمى: كمال السيد، عبد الله جمال، محمد عبد الرازق.

الدفاع: عماد حمدي، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار،عبد الله محمد، حاتم سكر.

الوسط: هشام محمد، محمد بيومي، محمد عبد السميع، على الملواني، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، مروان حمدي، عمر القط، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، إيريك تراوري.

الهجوم: خالد النبريصي، حسن صابر، محمد زيدان، السيد ربيع.

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