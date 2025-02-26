الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، محاكمة سائق أتوبيس بتهمة قتل سائق نقل ذكي بالجيزة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة سائق "أتوبيس" بتهمة قتل سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي.

وكشف أمر الإحالة في الدعوى 18174 لسنة 2024 جنايات، والمُقيدة برقم 6458 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، أن المتهم "م.ا.ح"، قتل المجني عليه ح. إ. ح" عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وأفاد أمر الإحالة، أن السائق "م. ا" اصطدم بالأتوبيس الذي يقوده بسيارة "ملاكي" خاصة المجني عليه ما تسبب في إتلافها، ما دفع سائق النقل إلى الذهاب للسائق ومعاتبة لإصلاح ما أتلفه، فلم ينصاع لأمره مما استدعى إلى التشبث في باب الأتوبيس الأمامى فصدمه بالسيارة قيادته طارحًا إياه أرضًا أسفل الإطارات، ودهسه، مما تسبب في مصرعه ولاذ بالفرار.

واستجوبت النيابة العامة السائق، وأقر بأنه ارتكب الواقعة، على إثر مشادة كلامية وقعت فيما بينهما عقب اصطدامه سيارة المجني عليه تسبب في إتلافها وبمبارحته لمحل الحادث، تشبث المجني عليه بباب السيارة قيادته لمنعه من المغادرة فصدمه بسيارته دافعًا إياه أسفل الإطارات ولاذ بالفرار.

وثبت بتقرير الفحص الفني أنه بتفريغ إحدى كاميرات المراقبة لمحل الواقعة، تبين تشبث المجني عليه بباب السيارة الخاصة بالمتهم وقيادة الأخير لها وسقوط المجني عليه أسفل الإطارات الأمامي ثم قرار المتهم مسرعا بالسيارة قيادته مرتكبة الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات جنوب الجيزة الجيزة جنوب الجيزة شمال الجيزة النيابة العامة

مواد متعلقة

القبض على عاطل أشعل النيران فى مسكن أسرته بالجيزة
ads

الأكثر قراءة

من أمن العقاب أساء الأدب، حسام المندوه يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء بعد أحداث مباراة القمة

نقل المطرب الشعبي ريكو إلى العناية المركزة في دبي

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

رياح وأمطار تضرب محافظة الأقصر (صور)

الأهلي يواجه حرس الحدود اليوم بحثًا عن العودة لمسار الانتصارات بالدوري

بينهم اللواء بحر أحمد، الصحة السودانية تعلن ارتفاع ضحايا تحطم الطائرة العسكرية إلى 19 شهيدا

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 6 أصناف وانخفاض مفاجئ للبلطي والبوري

مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2025

منوعات

المزيد

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

بعدما أعد الشاي لصديقته، سقوط مهاجم نيجيريا من الطابق الثالث بمركز تسوق في أوغندا

واقعة غريبة، حكم مباراة يحسب ركلة جزاء بسبب وجود كرتين في أرضية الملعب (فيديو)

مصرع 21 شخصا جراء السيول في أفغانستان

المزيد

خدمات

المزيد

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 26 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 26 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية