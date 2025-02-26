الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: سحب ركامية على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

الطقس الآن، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

 

حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 -2 - 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم الأربعاء، شبورة مائية ورياح على هذه المناطق


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الغربية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت الهيئة عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:10

 

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