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واقعة غريبة، حكم مباراة يحسب ركلة جزاء بسبب وجود كرتين في أرضية الملعب (فيديو)

ركلة جزاء بسبب وجود
ركلة جزاء بسبب وجود كرتين في أرضية الملعب، فيتو

في واقعة نادرة في عالم كرة القدم احتسب حكم مباراة بدوري السوبر اليوناني ركلة جزاء بسبب وجود كرتين في أرضية الملعب.

 وواجه فريق لاميا، ضيفه باناثينايكوس ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري السوبر اليوناني،واحتسب حكم الساحة ركلة جزاء قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، والتي سجل منها اللاعب جوستافو فورتادو الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

والمشهد الغريب حدث عندما اعتقد أحد لاعبي لاميا أن الكرة تجاوزت خط التماس بعد تمريرها إليه، قبل أن ينبهه زملاؤه بأن الكرة لا تزال في الملعب، ليكمل الهجمة بعد ذلك.

وفي هذه الأثناء، قام دانييل مانشيني لاعب فريق باناثينايكوس، الذي كان يستعد في البداية لتنفيذ رمية تماس لفريقه، بركل الكرة داخل منطقة الجزاء من أجل إفساد فرصة تسجيل الهدف الثالث.

وأوقف الحكم المباراة ليمنح أصحاب الأرض ركلة جزاء، وفقا للقواعد، قبل أن يشهر البطاقة الصفراء في وجه مانشيني.

وحقق نادي لاميا مفاجأة انتصاره الثاني فقط في الموسم الحالي للدوري، مقابل 6 تعادلات و16 هزيمة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ولكنه بقي في المركز الرابع عشر الأخير.

بينما تعرض نادي باناثينايكوس للهزيمة الرابعة في الموسم الحالي للدوري، مقابل 13 انتصارًا و7 تعادلات ويحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة متأخرا بفارق 10 نقاط عن المتصدر أوليمبياكوس.

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