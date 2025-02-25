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مزارعو الطماطم في قنا عن انخفاض سعرها: بنعشقها ويكفي إنها خلتنا أصحاب بيوت وسيارات (فيديو)

مزارعو الطماطم في
مزارعو الطماطم في قنا ، فيتو

“مجنونة يا قوطة.. طالعة ونازلة في السماء..والله يا خسارة يا تفاح الغلابة" كلمات ينادي بها العديد من أصحاب زراعات الطماطم أو كما يطلق عليها أهالي الصعيد تفاح الغلابة، بعد نزول أسعاره إلى الأرض بعدما تراوح سعرها من جنيهين ونصف إلى 3 جنيهات ونصف، وكانت الأسعار منذ أيام ليست ببعيدة قد وصلت إلى 20 و30 جنيهًا، ولكن زراعات الطماطم في الصعيد الكثيرة ضربت السوق هذا العام بالإضافة إلى الصقيع والتغيرات المناخية التي تسببت في حرص المزارعون على جمع الطماطم قبل تلف المحصول.

“فيتو” في مزارع الطماطم ترصد لكم موسم جني الطماطم والتغيرات المناخية التي طالت زراعات الصعيد وساهمت في سقوط الأسعار في قرى محافظة قنا.

يقول شاكر العبد حداد، مزارع بالأشراف الغربية: "مواظب على زراعة للطماطم منذ 15 عامًا تقريبًا، ودائمًا أحلم بشكلها من البذرة حتى تصبح كالتفاح في الزراعات".

وأضاف: "زراعة الطماطم ساهمت بشكل كبر في تكوين حياتنا من بناء بيوت وشراء سيارات وتزوجنا وأنجبنا أطفالًا وهذا بفضل محصول الطماطم سنويًّا ولكن هذه السنة اختلفت وهذا حدث قبل ذلك يعني أن هذه ليست المرة الأولى ولكن علينا تحمل الأمر.

وأكد “حداد” أن الطماطم كانت وما زالت مكسبًا كبيرًا لنا وكانت كما يقال في المثل الشعبي “وجه الخير علينا”.

 

مراحل زراعة الطماطم في قنا

قال “حداد ” نبدأ في الزراعة من شهر سبتمبر وأكتوبر يكون بداية الزراعة من حرث الأرض ورمي السبلة الخاصة بالأرض وشبكات الري بالتنقيط ونجلب الشتلات ويتم الزراعة.

واستكمل في حديثة لفيتو، نبدأ مع كل شتلاية في الأرض أيام معينة في الري والتسميد حتي موعد الحصاد من شهر يناير حتى أبريل ومن هنا يأتي عمال الحصاد ويتم الجمع في عديات الطماطم ونبدأ في التسويق في الشادر.

 

اختلاف أسعار الطماطم

وأشار منصور أحمد، مزارع طماطم بدندرة، إلى أن كل عام يكون مختلف السعر حسب الغرض والطلب واذا حدث كما حدث في الأسعار هذا العام نضطر إلى تأجيل الديون للعام المقبل حتة نستطيع تسديدها ونبدأ في الزراعة الجديدة.

وأكد “منصور”  أن أسعار الطماطم يصعب السيطرة عليها خاصة إذا اتسم العام بانخفاضها كما حدث هذا العام واصبح سعرها في متناول الجميع درجة أن الأهالي تقول لنا “الطماطم عبت التلاجات”.

 

أصعب ما تواجه زراعة الطماطم

كما لفت يحيى صابر، مزارع طماطم:"  السوسة هي من أصعب ما يواجهنا في الزراعة سنويا ونتعامل معها بالرش من خلال المبيدات قبيل تلف المحصول".

وأشار الي أن التسميد يكون بحسب كل مرحلة فهناك البوتاسيوم والكيماوي والحديد والزنك والعناصر كل مرحلة حسب الزراعة.

 

التغيرات المناخية 

وأكد نور الدين محمود، مزارع، أن الصقيع من أكثر ما يتسبب في مشكلة في الزراعة كما حدث هذا العام ولكن الشمس لا تسبب أزمة لنا.

ونبه على أن الطماطم تحتاج إلى التنظيف شهريًّا حتى يكون المحصول بشكل جيد ويصبح مثل التفاح في الأرض كما هو الحال هذا العام.

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اهالي الصعيد اسعار الطماطم التغيرات المناخية زراعة الطماطم قرى محافظة قنا قنا

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