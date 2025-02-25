الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس منطقة سوهاج يتابع فعاليات ورشة العمل بمركز تدريب

ورشة العمل بمركز
ورشة العمل بمركز تدريب بقطاع الجنوب، فيتو

تفقد الدكتور محمد حسني، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات ورشة العمل "تنمية المهارات التربوية لمعلمي الحصة" بإدارتي سوهاج وأخميم، بحضور الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب التربوي.

 

وأكد رئيس المنطقة أهمية هذه الورش في إعداد معلمي الحصة للإسهام بتميز في العملية التعليمية، موجهًا التحية للقائمين على هذا النشاط المميز.

 

كما تابع الدكتور حسني التدريب على المنهج الجديد لمعلمي العلوم الشرعية، وبرنامج تدريب أخصائيي المكتبات، بحضور عبد المجيد أحمد عبد اللطيف، مدير الإدارة العامة للمكتبات بقطاع المعاهد الأزهرية، ومحمود جاد، مدير إدارة المكتبات بمنطقة سوهاج الأزهرية.

 

وقال حسني إن مركز تدريب قطاع الجنوب بسوهاج ينفذ العديد من البرامج التدريبية المتنوعة التي تُعدها الإدارة العامة للتدريب، وتشمل مختلف الفئات المرتبطة بالعملية التعليمية، مما يسهم في تطوير منظومة الأداء بالمعاهد الأزهرية.

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الإدارة العامة للتدريب الازهري البرامج التدريبية الدكتور محمد حسنى

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