ندوة حول التصدي للإدمان والتوعية بمخاطره فى سوهاج

شارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج بحضور الدكتور محمد حسني، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية في الندوة التوعوية حول التصدي للإدمان والتوعية بمخاطره،والتي نظّمتها الهيئة العامة للاستعلامات بسوهاج بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأكد عبدالهادى حرمة كل ما يُذهب العقل، ويؤثر على الوعي، ويشكل تهديدًا على الشباب والمجتمع مشددآ على التوعية حول التصدي للإدمان والتوعية بمخاطره.

وأوضح حسنى أن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظَ العقل، باعتباره أساس البناء والتقدم، مشيدًا بجهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التصدي لكافة أشكال الإدمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.