الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025. 

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%  عند مستوى 30720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% وصعد  عند مستوى 38277 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29%  عند مستوى 13523 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وصعد   مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06%  عند مستوى 8640 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2%  عند مستوى 11927 نقطة، فيما ارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.26%  عند مستوى 3270 نقطة.

 

 

تعاملات منتصف الاسبوع 

 

تراجعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 30654 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 38186 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13484 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 11904 نقطة، فيما ارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3262 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

 تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الإثنين، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.278 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30"

 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 30925 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 38415 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13605 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8718 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11975 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة.
 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

 ارتفعت  مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الأحد، أول جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.275 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 31010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 38530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 8712 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 11977 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان أداء مؤشرات البورصة المصرية أداء مؤشرات البورصة البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريعة الإسلامية الشركات الصغيرة

مواد متعلقة

14.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة تخسر 12 مليار جنيه بنهاية تداولات بداية الأسبوع

البورصة تربح 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

55.8 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء

البورصة المصرية، 87.8% صافي تعاملات المصريين خلال تداولات الأربعاء

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

ads

الأكثر قراءة

المتهم الرئيسى بمنصة FBC: استقطبت عملاء بعمولة ومن حصل على أموال عاد بأكثر منها وقصة المليارات كذب

"الكهرباء" تكشف حقيقة دراسة تعديل أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

أخبار مصر: ضبط المتهم الرئيسي بمنصة FBC، الزمالك يصعد أحداث مباراة القمة، نقل ريكو للعناية المركزة، شروط ترامب للإقامات الذهبية

زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

أحد ضحايا منصة RGA: “اخدت قرض بـ 50 ألف جنيه واتنصب عليا”

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

منوعات

المزيد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

بعدما أعد الشاي لصديقته، سقوط مهاجم نيجيريا من الطابق الثالث بمركز تسوق في أوغندا

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26- 02- 2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بتحقيق الأماني والطموحات

الصراط المستقيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 73 من سورة المؤمنون (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان، هل ورد عن النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية