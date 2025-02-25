الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

غدا، الحكم في دعوى رضا عبد العال ضد تامر أمين

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تصدر المحكمة الاقتصادية غدا الحكم في الدعوى المقامة من رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك الأسبق، ضد قناة النهار والإعلامى تامر أمين، بسبب تصريحات أدلى بها الأخير عبر برنامجه  "آخر النهار"  اعتبرها المدعي سبا وقذفا.

واتخذ رضا عبدالعال الإجراءات القانونية اللازمة بأن قدم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته، وفى المقابل حضر المستشار هيثم عباس، محامي قناة النهار، والذى قدم دعوى فرعية ضد عبد العال بسبب منشور على فيسبوك اعتبروه مسيئا. 

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الأهلى والزمالك الاعلامي تامر امي المحكمة الإقتصادية المستشار هيثم عباس تامر أمين رضا عبدالعال

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