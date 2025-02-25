الثلاثاء 25 فبراير 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يفتتح معرض التراث والحرف اليدوية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

ويهدف المعرض إلى دعم الحرفيين وتشجيع الصناعات التراثية، حيث يضم مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية التي تعكس التراث المصري الأصيل، مثل المشغولات الخشبية، النسيج اليدوي، الفخار، والمشغولات النحاسية.

وخلال جولته في المعرض، أشاد المحافظ بمهارة العارضين وجودة المنتجات، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير الدعم اللازم للحرفيين، وتسهيل مشاركتهم في الفعاليات التي تسهم في تسويق منتجاتهم وتعزيز الاقتصاد المحلي.

التعاون بين المحافظات لدعم الحرف التقليدية

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أهمية التعاون بين المحافظات لدعم الحرف التقليدية، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تمثل جزءًا مهمًا من الهوية الثقافية المصرية، وتوفر فرص عمل للعديد من الأسر.

يُقام المعرض في إطار جهود الدولة للحفاظ على التراث المصري ودعم الصناعات الصغيرة، وسط إقبال كبير من الزوار والمواطنين الذين حرصوا على اقتناء المنتجات المتميزة المعروضة.

 

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