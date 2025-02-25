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أخبار مصر

محافظ الجيزة يبحث مع وفد مطار سفنكس الدولي جاهزية المطار للافتتاح

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

 استقبل المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وفدًا من مطار سفنكس الدولي برئاسة اللواء طيار أشرف خلف، لبحث جاهزية المطار للافتتاح وسبل التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الجيزة أن الجهود مستمرة لضمان جاهزية مطار سفنكس الدولي بما يحقق التكامل بين البنية التحتية للمواصلات والمشروعات السياحية الكبرى، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية بالمحافظة. 

كما استعرض الوفد عرضًا تقديميًا شاملًا حول التوسعات الجديدة بالمطار، والإمكانيات التشغيلية، ومعدلات التشغيل المتوقعة بالتزامن مع الافتتاح الرسمي.

كما تناولت المناقشات تفاصيل تنفيذ التجربة الكلية للطوارئ (Full Scale Emergency Drill) يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمان، حيث تلقى المحافظ دعوة رسمية لحضور التجربة، تأكيدًا على دور المحافظة في دعم خطط الطوارئ والاستجابة السريعة.

مد خطوط النقل العام إلى المطار

وناقش الجانبان مقترحات مد خطوط النقل العام إلى المطار، لربطه بالقاهرة الكبرى وتسهيل حركة المسافرين، مما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار مطار سفنكس الدولي

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