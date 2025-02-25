نقل النواب توصي بتطوير محطة قطار المنيا وإنشاء كوبرى بـ400 مليون جنيه

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدد من الملفات بقطاعات النقل.

القطارات المميزة والروسية



حيث ناقشت اللجنة، موضوعات طلبي الإحاطة المقدمين من النائب رياض عبد الستار والنائب محمد عبد الحكيم، بشأن الحاجة إلى توقف القطارات المميزة والروسية المتجهة من ملوي بمحافظة المنيا إلى محافظة القاهرة والعكس خاصة بعد الساعة الحادية عشر مساءً لخدمة الطلبة والموظفين، وبشأن تضرر المواطنين من استبدال قطارات خط الصعيد الإسباني والفرنساوي بقطارات روسي، وعدم وقوف قطارات VIP بمحطة سكك حديد ملوي وقصر وقوف القطارات بها على قطار واحد.

وأوصت اللجنة بعد مناقشة الطلبين، بموافاتها خلال ٧٢ ساعة بعدد القطارات التى تخدم محطة سكة حديد ملوى بعد الساعة الحادية عشر مساء.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار، بشأن الحاجة إلى موافقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستغلال قطعة الارض التابعة لها بمدينة ملوي محافظة المنيا لإنشاء موقف للسيارات.

وأوصت اللجنة بالتزام هيئة السكك الحديدية بتأجير قطعة الأرض الواردة في طلب الإحاطة لإنشاء موقف السيارات بنفس سعر إيجار المتر في عام ٢٠٢٣.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الستار، بشأن تقاعس الهيئة العامة للطرق والكباري عن إنشاء كوبري غرب النيل على ترعة الإبراهيمية بمركز ديراموس بمحافظة المنيا.

وأوصت اللجنة بموافاتها والنائب مقدم طلب الإحاطة، بخطاب رسمى بموعد نهو الأعمال في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، وذلك وفقا لما ذكره ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى.

إنشاء كوبري علوي بمدينة سمالوط



كما ناقشت اللجنة، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوي بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا لحل مشكلة الاختناقات والشلل المروري.

وأوصت اللجنة بقيام محافظة المنيا بمخاطبة التخطيط لإدراج الكوبرى ضمن الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وكذلك أوصت وزارة التخطيط بتوفير المبلغ المقدر لإنشاء الكوبرى وهو ٤٠٠ مليون جنيه علي عامين.

وناقشت اللجنة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمان من النائبة منال سيد نصر، الأول: بشأن عدم البدء في ازدواج الطريق الدائري من قرية صفط الغربية حتى قرية ماقوسية، وذلك بالرغم من توفير الاعتماد المالي.

وأوصت اللجنة بعد مناقشته، بسرعة نهو إجراءات استصدار قرار المنفعة العامة تمهيدا للبدء في المرحلة الثانية من إنشاء الطريق بطول ١١ كم، وذلك مع موافاة اللجنة بموقف التنفيذ للمرحلة الأولى.

أما الطلب الثاني: بشأن الحاجة إلى تطوير محطة قطارات محافظة المنيا وتجهيزها لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن تركيب سلالم كهربائية ومصاعد.

الهيئة القومية لسكك حديد

أوصت اللجنة بالتزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالبدء في أعمال التطوير خلال شهرين كحد أقصى، وانتهاء الأعمال في سبتمبر ٢٠٢٥.

وتتضمن أعمال التطوير، إنشاء مصعد كهربائى يربط بين الأرصفة، وتخصيص شبكة تذاكر للأشخاص ذوى الإعاقة وإنشاء دورة مياة لخدمتهم، بالإضافة إلي إنشاء مسار المكفوفين بكامل المحطة والأرصفة.

وخلال الاجتماع أكد النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، أهمية التزام الحكومة بتوصيات اللجنة، داعيا أمانة اللجنة، لإعداد حصر بتوصيات اللجنة السابقة التى تم تنفيذها والتى لم يتم تنفيذها، حتى يتم التعامل بشأنها.

وأوضح قرقر، أن لجنة النقل تدعم كل خطوات الحكومة في تطوير منظومة النقل، وتستخدم طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لاستكمال تلك الخطوات في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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