نقل النواب توصي بمعاينة إنشاء كوبرى بأسيوط وتكثيف حملات الكشف عن المخدرات

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن قطاع الطرق ومنظومة النقل.

مركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف



حيث ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي توفيق، بشأن تهالك كوبريين أحدهما بسدمنت الجبل والثاني بمنشأة الحج، بمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف.

وأوصت اللجنة، بموافاتها بجدول زمنى لنهو الأعمال وفقا لما صرح به سكرتير عام المحافظة بأنه سيتم تنفيذ اعمال الصيانة علي الكوبرى.



كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب سامى توفيق، بشأن عدم استكمال أعمال رصف طريق بنى سويف الفيوم الجديد المؤدى إلى الطريق الصحراوي.

وأوصت اللجنة أيضا بموافاتها بجدول زمنى لنهو الأعمال.

وناقشت اللجنة موضوعي طلب الاحاطة المقدم من النائبة سهام بشاي، بشأن الحاجة إلى إنشاء أسوار على جانبي خط قطار السكة الحديد عند قرية عطف أفواه بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، وغلق المعابر الغير شرعية في تلك المنطقة.

إجراءات تنفيذ إنشاء السور

وأوصت اللجنة، بتذليل كافة العقبات أمام إجراءات تنفيذ إنشاء السور، وذلك في ضوء ما ذكره نائب رئيس هيئة السكة الحديد، حول وجود خطوات تنفيذية لإنشاء السور علي أرض الواقع في حين توجد بعض العقبات الجارى التعامل معها.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن توقف العمل بكوبري الميمون بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، حيث طالب النائب بسرعة الانتهاء من إنشاء الكوبرى

وأوصت اللجنة بتكثيف العمل والانتهاء من الكوبرى، في ضوء ما أعلنه ممثل هيئة الطرق والكبارى بشأن الأسباب التى تسببت في تأخر الانتهاء منها وهى تحويل العمل من شركة لأخرى.

إنشاء كوبري علوي لمرور السيارات



وناقشت اللجنة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب ابراهيم نظير، الأول بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوي لمرور السيارات أعلى السكة الحديد وترعة الإبراهيمية بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط، وذلك لخدمة الأهالي والمناطق السياحية بالمنطقة.

حيث أوضح النائب إبراهيم نظير أن مدينة القوصية لها مكانة تاريخية ودينية كبيرة، ولها مستقبل سياحى واقتصادى كبير، الأمر الذى يتطلب تخفيف الزحام بها، من خلال إنشاء ذلك الكوبرى لربط شرق وغرب القوصية.

وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة برئاسة النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل وعضوية ممثلى المحافظة والمرور والرى والطرق والكبارى، لفحص ومعاينة المنطقة ودراسة جدوى إنشاء الكويرى في ضوء المعوقات التى أعلن عنها ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى والعرض علي اللجنة خلال أسبوعين.



كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب إبراهيم نظير بشأن الحاجة إلى ازدواج طريق أسيوط ديروط.

وأوضح النائب، تكرار وقوع حوادث وزيادة الوفيات والإصابات سنويا، مشيرا إلي أن هناك تنفيذ يتم بالفعل ولكنه بطئ

فيما أوضح ممثل هيئة الطرق والكبارى، أن نسبة التنفيذ بلغت ٧٥ في المائة

وأوصت اللجنة، بسرعة تنفيذ المشروع فى مسافة ال ٣٤ كم، وفقا لتعهد ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى بذلك، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من البنية التحتية بالطريق حتى يتم اكتمال عملية التطوير.

كما أوصت اللجنة بتكثيف حملات الكشف عن المخدرات علي الطريق، لمواجهة الحوادث.

وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، أهمية التزام الحكومة بتوصيات اللجنة، حتى يشعر المواطن بكل الجهود المبذولة من الدولة في ذلك القطاع الهام.

تطوير منظومة الطرق

وأوضح أهمية مواجهة الأخطاء الناتجة عن العنصر البشرى، التى تتسبب في أغلب الحوادث بعد تطوير منظومة الطرق.

وأشار إلي أهمية تضامن كافة الجهات في ذلك الأمر، بالإضافة إلى توعية السائقين باستمرار.

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