الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

" الجبهة الوطنية" يعلن اختيار أمناء الأمانات المركزية بالحزب

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة السابق، فيتو

  أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية أن اجتماعات لجنة اختيار القيادات برئاسة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب  أسفرت عن اختيار أمناء الأمانات المركزية للحزب.

أمناء الأمانات المركزية 

وجاءت أسماء الأمناء كالتالي،: الفريق طارق سلام أمينا للدفاع والأمن القومي، د.محمود مسلم أمينا للإعلام، د.ياسر عبد المقصود أمينا لريادة الأعمال، د.سحر نصر أمينا للاستثمار والشئون الإقتصادية، النائب فايز أبو حرب أمينا للقبائل والعائلات، اللواء عادل لبيب أمينا لشئون المجالس المحلية، د.إيمان كريم لأمانة الأشخاص ذوي الإعاقة، ود.عمرو بصيلة لأمانة التعليم، والنائب سليمان وهدان أمينا للشئون البرلمانية.

لجنة لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية

وكان د.عاصم الجزار رئيس الحزب شكل لجنة برئاسته لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب، تضم في عضويتها الأمين العام للحزب السيد القصير ورئيس الأمانة الفنية المستشار علاء فؤاد وأمين التنظيم أحمد رسلان ونائب رئيس الحزب اللواء محمود شعراوى، ووفقا لمعايير محددة ومعلنة وواضحة لتحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب، وبعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الجبهة وعقد عدة اجتماعات للجنة القيادات، تم الاستقرار على أمناء الأمانات المركزية، وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بالاختيارات.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختيار القيادات الجبهة الوطنية الهيكل التنظيمى اللواء محمود شعراوي اللواء عادل لبيب النائب سليمان وهدان المستشار علاء فؤاد حزب الجبهة الوطنية عاصم الجزار محمود شعراوى لجنة إختيار القيادات

مواد متعلقة

فؤاد رئيسًا للأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية ورسلان أمينًا للتنظيم وأباظة نائبًا للأمين العام

الجبهة الوطنية يعلن ضم مجموعة من القيادات الشبابية إلى صفوف الحزب

عبد العال وشعراوي ورشوان وأبوالعينين نوابا لرئيس حزب الجبهة الوطنية

"الجبهة الوطنية" يعلن عن خطواته للتقدم للجنة شئون الأحزاب
ads

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا 2025

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025

منها زيادة المرتبات والمعاشات، فخري الفقي يكشف توقعاته لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

بيان عاجل من دار الإفتاء حول استطلاع هلال شهر رمضان المبارك

بعد التصدي لمخطط التهجير، فخ جديد لمصر مقابل عرض مالي

الحكومة: الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خلال الساعات المقبلة (فيديو)

من يتحمل تكلفة احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟ الحكومة ترد (فيديو)

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة باجتماع الحكومة غدًا

منوعات

المزيد

مصرع 21 شخصا جراء السيول في أفغانستان

حقيقة عثور العلماء الصينيين على ساحل محيط قديم على المريخ

انفصال مركبة Progress MS-28 عن المحطة الفضائية وأخرى تلتحم بها قريبا

في 5 دقائق، تفاصيل سرقة المرحاض الذهبي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء

تفاصيل حساب التوفير الإسلامي في البنك الزراعي

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من ينكر وجود الملائكة؟ عالم أزهري يجيب

الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام (فيديو)

هل عدم ارتداء المرأة للحجاب في نهار رمضان يبطل الصوم؟أمين الفتوى يجيب"فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية