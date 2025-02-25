" الجبهة الوطنية" يعلن اختيار أمناء الأمانات المركزية بالحزب

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية أن اجتماعات لجنة اختيار القيادات برئاسة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب أسفرت عن اختيار أمناء الأمانات المركزية للحزب.

أمناء الأمانات المركزية

وجاءت أسماء الأمناء كالتالي،: الفريق طارق سلام أمينا للدفاع والأمن القومي، د.محمود مسلم أمينا للإعلام، د.ياسر عبد المقصود أمينا لريادة الأعمال، د.سحر نصر أمينا للاستثمار والشئون الإقتصادية، النائب فايز أبو حرب أمينا للقبائل والعائلات، اللواء عادل لبيب أمينا لشئون المجالس المحلية، د.إيمان كريم لأمانة الأشخاص ذوي الإعاقة، ود.عمرو بصيلة لأمانة التعليم، والنائب سليمان وهدان أمينا للشئون البرلمانية.

لجنة لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية

وكان د.عاصم الجزار رئيس الحزب شكل لجنة برئاسته لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب، تضم في عضويتها الأمين العام للحزب السيد القصير ورئيس الأمانة الفنية المستشار علاء فؤاد وأمين التنظيم أحمد رسلان ونائب رئيس الحزب اللواء محمود شعراوى، ووفقا لمعايير محددة ومعلنة وواضحة لتحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب، وبعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الجبهة وعقد عدة اجتماعات للجنة القيادات، تم الاستقرار على أمناء الأمانات المركزية، وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بالاختيارات.

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