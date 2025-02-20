الخميس 20 فبراير 2025
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سياسة

فؤاد رئيسًا للأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية ورسلان أمينًا للتنظيم وأباظة نائبًا للأمين العام

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، فيتو

أعلن عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية اختيار المستشار علاء فؤاد رئيسا للأمانة الفنية للحزب واختيار أحمد رسلان أمينا للتنظيم المركزي وأحمد فؤاد أباظة نائبا للأمين العام للحزب.

الأمانة الفنية والتنظيمية لحزب الجبهة

وأكد  عاصم الجزار أن تلك الاختيارات تعزز الهيكل القيادي للحزب بانتقاء كفاءات بارزة لمناصب الأمانة الفنية والتنظيمية لحزب الجبهة الوطنية في خطوة تعكس التوجه نحو إرساء أسس العمل المؤسسي وتعزيز الأداء التنظيمي لدفع مسيرة الحزب نحو مزيد من الفعالية والتأثير والانخراط الشعبي.

تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز الاستقرار

وأشار عاصم الجزار إلى أن حزب الجبهة الوطنية حريص منذ انطلاقه على ترسيخ رؤيته الطموحة لتعزيز مكانته على الساحة الحزبية والسياسية كقوة فاعلة تسهم في تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز الاستقرار والتنمية وذلك من خلال رسم الرؤى الاستراتيجية التي تدعم سياسات الحزب المستقبلية وتعزيز التواصل بين مختلف المستويات التنظيمية وكذلك تنفيذ الخطط والمبادرات التي تهدف لدعم وتعزيز المشاركة الشعبية.

 

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احمد فؤاد اباظة استراتيجية الجبهة الوطنية المستشار علاء فؤاد حزب الجبهة الوطنية عاصم الجزار

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