مجلس جامعة جنوب الوادي يقرر استضافة المؤتمر الطبي الرابع لجامعات الصعيد

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الأخيرة التي عقدت بمقر الجامعة في قنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، على تنظيم المؤتمر الطبي الرابع لجامعات الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقنا

كما استعرض المجلس حصول الجامعة على "المركز الثالث" على مستوى الجامعات المصرية، وذلك طبقًا للمنصة الإلكترونية لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية، التي تهدف إلى عرض كافة الأنشطة والإنجازات التي قام بها القطاع للنهوض بالمجتمع المحيط بكل جامعة.

وتضمن اجتماع المجلس عرضًا تقديميًا حول مشاركة الجامعة في مشروع "اكساب طلاب الجامعة مهارات القرن 21"، الذي قدمته الدكتورة منى شحات، عضو فريق عمل المشروع.



كما استعرض المجلس تدشين مركز القيادات الطلابية بجامعة جنوب الوادي خلال العام الأكاديمي 2024/2025، والذي يهدف إلى توثيق الروابط ومد جسور الحوار بين جموع الطلاب والمؤسسات المعنية بالشباب للوصول إلى الأسلوب الأمثل للاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات.

وزارة التعليم العالي

كما أحيط المجلس علمًا بحصول الجامعة على عدد من المشروعات بتمويل من وزارة التعليم العالي لدعم الأفكار الابتكارية لطلاب الجامعة

وافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من الدكتور عاطف محمد سليم من كلية الزراعة، والدكتورة ولاء فتحي علي من كلية الطب البيطري، والدكتور نزار عبد الرؤوف من كلية الطب، والدكتور عبد الله محمد طه من كلية الطب، والدكتورة أسماء جابر رزق من كلية الطب.

كما وافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من الدكتورة نادية سمير محروس من كلية العلوم، والدكتور نصرة أحمد محمد يوسف من كلية الطب البيطري، والدكتورة فاطمة أحمد خليفة من كلية الطب البيطري، والدكتورة نجلاء محمد سيد من كلية الزراعة، والدكتور عمرو محمد الراوي من كلية العلوم، والدكتور عبد الفتاح علي احمد من كلية الهندسة، والدكتور عبد الله حسن رضا من كلية التربية الرياضية.



كما وافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من الدكتور مصطفى محمود أحمد، والدكتور عمرو محمد النوبي، والدكتورة مها محمود خضاري، والدكتورة ابتسام أحمد عبد الباسط، وضحى عبد الرحيم أحمد من كلية الطب، والدكتورة تهاني ناجي نجم الدين من كلية التمريض، والدكتورة هالة سمير فهمي من كلية الطب، والدكتورة مروة محمد راوي، والدكتورة نجلاء فاضل من كلية التربية.



كما منح المجلس درجة الماجستير لعدد 29 باحثًا من مختلف كليات الجامعة، ودرجة الدكتوراه لعدد 13 باحثًا.

كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين في فصل الخريف 2024 (العام الجامعي 2024/2025) في برنامج "الماجستير المهني" وعدد من الدبلومات من كلية التجارة، ومنح الطلاب الناجحين في السنة النهائية في دور نوفمبر 2024 درجة البكالوريوس في الطب والجراحة للفرقة السادسة بنظام الساعات المعتمدة، وعددهم 8 طلاب وطالبات، كلٌ بالتقدير الحاصل عليه.

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