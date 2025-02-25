الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رياضة

22 مليون يورو تمنع محمد صلاح من الانتقال إلى بايرن ميونخ

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

دخل نادي بايرن ميونخ الألماني، صراع التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، والذي تم وضعه على رادار الفريق البافاري، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لِما أوردته تقارير صحفية.

سبب اهتمام بايرن ميونخ بضم محمد صلاح 

وذكرت صحيفة "Fichajes" أن العملاق البافاري بايرن ميونخ يفكر في التعاقد مع محمد صلاح، الذي لم يجدد عقده مع ليفربول حتى الآن، رغم استمراره في تقديم مستويات متميزة.

وينتهي عقد النجم المصري البالغ من العمر 32 عامًا مع الريدز في صيف 2025، ما قد يجعله متاحا للانتقال مجانا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

ويأتي اهتمام بايرن ميونخ بالنظر إلى الغموض الذي يحيط بمستقبل أجنحته الأساسيين، ليروي ساني، وسيرج جنابري، وكينجسلي كومان، ما يعزز احتمالية بحث النادي عن تدعيم صفوفه بأحد أبرز الأجنحة في العالم.

عقبة تمنع محمد صلاح من الانضمام إلى بايرن ميونخ 

لكن العائق الأبرز أمام إتمام الصفقة قد يكون الراتب الضخم لصلاح، الذي يُقدّر بـ 22 مليون يورو سنويًا، وهو ما سيجعله الأعلى أجرًا في النادي فور انضمامه.

كما أن بايرن ميونخ تبنى في السنوات الأخيرة نهجا اقتصاديا أكثر حذرا، مفضلا الاستثمار في المواهب الشابة، ما قد يقلل من واقعية انتقال النجم المصري إلى أليانز أرينا.

أرقام محمد صلاح هذا الموسم 

ويواصل محمد صلاح التألق هذا الموسم، حيث سجل 25 هدفا وصنع 16 هدفا في 27 مباراة في الدوري الإنجليزي، دون أن تظهر عليه أي علامات تراجع؛ ما يجعله هدفا مغريا لكبار أوروبا في الصيف المقبل.

 

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