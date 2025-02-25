محافظ قنا يبحث مع "القابضة للسياحة" تعزيز الاستثمار الفندقي

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، عمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة، وذلك لبحث سبل تعزيز الفرص الاستثمارية وآليات طرح عدد من المواقع للاستثمار الفندقي، بهدف دعم القطاع السياحي بالمحافظة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

حضر اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وشريف البنداري، رئيس شركة "إيجوث"، وأمل صالح، مستشار وزير قطاع الأعمال، بالإضافة إلى عبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

تحسين مناخ الاستثمار السياحي بقنا

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الفندقي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار السياحي، وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستقطاب المستثمرين، وتعزيز النشاط السياحي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المواقع المقترحة للاستثمار تشمل إقامة قرية سياحية ريفية بجوار معبد دندرة، وتطوير قطعة أرض ملاصقة لكورنيش قنا، وذلك من خلال نظام الشراكة وحق الانتفاع، بما يسهم في تنمية القطاع السياحي وتقديم خدمات متميزة للزوار.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ قنا أهمية الترويج للسياحة الريفية، باعتبارها أحد المقومات الرئيسية لتنشيط الحركة السياحية، لافتًا إلى أن الموقع المتميز لمعبد دندرة داخل المنطقة الريفية بقرية دندرة يشكل عامل جذب رئيسيًا للسياح والمستثمرين.

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