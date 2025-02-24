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رياضة

تقارير، 5 نجوم يرحلون عن الهلال السعودي خلال الانتقالات الصيفية

سالم الدوسري،فيتو
سالم الدوسري،فيتو

 كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الهلال يمر بفترة سيئة للغاية، حيث لم يحقق الفوز في آخر 3 لقاءات الدوري السعودي .

وتعادل الهلال  أمام ضمك، ثم الرياض في آخر جولتين، قبل الهزيمة أمام الاتحاد السبت الماضي، التي بعدته بشكل كبير عن صراع التتويج بلقب دوري روشن.

بجانب خروجه من مسابقة كأس خادم الحرمين، أمام الاتحاد بعد الهزيمة في دور ربع النهائي، على ملعبه بركلات الترجيح، بنتيجة (3-1)،بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

 

نجوم مرشحون للخروج عن الهلال في الصيفية

 وذكرت تقارير سعودية أنه من المتوقع أن يرحل 5 نجوم عن الهلال.

ودخل الثلاثي، سالم الدوسري، علي البليهي، محمد كنو، في الفترة الحرة، حيث يحق لهم التوقيع مع أي فريق حاليا،ثم الذهاب لهم مجانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك سالم الدوسري، عرضًا قويًا من فريق نيوم، الناشط في دوري يلو، مقابل 30 مليون ريال في الموسم.

بينما يمتلك الثنائي محمد كنو، وعلي البليهي، عرضًا من الأهلي.

وبجانب ذلك يمتلك، البرتغالي جواو كانسيلو، عرضًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وترغب إدارة الهلال، في رحيل السنغالي خاليدو كوليبالي، بعد انخفاض مستواه بشكل كبير، وذلك قبل بداية منافسات كأس العالم للأندية، في الصيف المقبل.

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