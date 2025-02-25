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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تجهيز موقع انطلاق معرض منتجات المنطقة الصناعية

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، مساء اليوم، أعمال تجهيز معرض منتجات مصانع المنطقة الصناعية بجمصة المقام بأرض تعليم القيادة بالمنصورة، للوقوف على جاهزية الموقع وتجهيز عرض المنتجات لافتتاحه غدا، وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف المنتجات والسلع للمواطنين وتيسير سبل الحصول عليها بإقامة المعارض وتقريب المسافات.

تفقد ملعب استاد المنصورة الرياضي

كما تفقد محافظ الدقهلية، ملعب استاد المنصورة الرياضي، للوقوف على معدل الانجاز في تطوير ورفع كفاءة مضمار الملعب، الذي تجري فيه أعمال التطوير كمرحلة أولى، يليها مرحلة ثانية تشمل تطوير ورفع كفاءة المدرجات.

 

 الالتزام بالمواصفات الفنية في الأعمال

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية في الأعمال، والالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، والتأكيد على سرعة الانتهاء ليكون الملعب جاهزا لإقامة المباريات.

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