موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وتعد عمود الدين وأساس العلاقة الروحية بين الإنسان وخالقه، والصلاة ليست مجرد أداء لحركات وقراءة آيات، بل هي حالة من السمو الروحي والسكينة النفسية التي يعيشها المؤمن في لحظات خالصة من القرب إلى الله.

فضل الصلاة، بإقامة الصلاة، ينال المسلم الأجر والثواب من الله، وتعد وسيلة لتحقيق الطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة. إنها فرصة يومية لتجديد العهد مع الله والتذكير بأهمية العبادة والتقوى في حياة المؤمن.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات.فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان المغرب بالقاهرة

المغرب: 5:51

موعد أذان المغرب بالإسكندرية

المغرب: 5:55

موعد أذان المغرب بأسوان

المغرب: 5:49

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:58

الظهر: 12:08

العصر: 3:24

المغرب: 5:51

العشاء: 7:09

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:04

الظهر: 12:13

العصر: 3:28

المغرب: 5:55

العشاء: 7:14

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:52

الظهر: 12:01

العصر: 3:21

المغرب: 5:49

العشاء: 7:03

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:54

الظهر: 12:04

العصر: 3:20

المغرب: 5:47

العشاء: 7:05

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

وتعد الصلاة من الأعمال المكفرة للذنوب؛ لقوله تعالى: "وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ" "سورة هود: 114" " "سورة آل عمران: 39"

ومن فضائل المحافظة علي الصلاة في وقتها من أسباب تفريج الكرب والمحن، كما أن على المسلم إذا أفزعه أمر اللجوء إلى الصلاة؛ قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ).

بالإضافة إلى الفوائد الروحية والنفسية والجسدية للصلاة، فإنها تعتبر وسيلة لتعزيز الروابط الاجتماعية بين المسلمين. من خلال الصلاة الجماعية في المساجد، يتعرف المسلمون على بعضهم البعض، ويتبادلون السلام والتحيات، مما يعزز من روح التضامن والتآخي في المجتمع.

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