مصر تطلق تطبيق "إيكو مونيتور" لتعزيز السياحة المستدامة وحماية البيئة البحرية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن مشاركة القطاع الخاص السياحي لأول مرة في رصد البيئة البحرية من خلال تطبيق "إيكو مونيتور"، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة) بالفسطاط، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء في مجالي البيئة والسياحة.

إطلاق تطبيقات رقمية لتنظيم الأنشطة السياحية وحماية التنوع البيولوجي

وأكدت وزيرة البيئة أن إطلاق التطبيقات الإلكترونية الجديدة، ومن بينها "إيكو مونيتور"، يعد إنجازًا تحقق بعد ست سنوات من العمل التشاركي بين الجهات المعنية، حيث يسهم التطبيق في تنظيم الأنشطة السياحية داخل المحميات الطبيعية وتعزيز مراقبة الكائنات البحرية، مما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأوضحت الوزيرة أن التطبيقات لا تقتصر فقط على إصدار التصاريح والتذاكر، بل تساعد أيضًا في مراقبة الضغوط البيئية داخل المحميات، مما يدعم استدامة السياحة البيئية في مصر، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم حوافز من صندوق حماية البيئة لكل تقرير يتم إعداده من قبل الغواصين، مما يعزز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في الحفاظ على البيئة البحرية.

تدريب الغواصين وإشراك القطاع الخاص في جهود الحماية البيئية

وأعلن المهندس محمد عليوة، مدير مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء"، عن تدريب 1000 غواص كمرحلة أولى للمشاركة في أنشطة الرصد البيئي، على أن يصل العدد لاحقًا إلى 3000 غواص، مؤكدا أن التطبيق سيمكن الغواصين من تسجيل مشاهداتهم للكائنات البحرية، مما يساعد في إنشاء قاعدة بيانات شاملة لدعم قرارات قطاع حماية الطبيعة.

من جانبها، أشادت يمني البحار، نائب وزير السياحة والآثار، بجهود وزارة البيئة في تعزيز الاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن التطبيقات الجديدة تساهم في تحقيق السياحة المستدامة من خلال تنظيم أعداد الزوار داخل المحميات وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

تسهيل الإجراءات الرقمية وتعزيز الشفافية في قطاع السياحة البيئية

وأوضحت هدى الشوادفي، مساعد وزيرة البيئة لشؤون السياحة البيئية، أن التطبيقات الرقمية الجديدة تتيح للزوار إمكانية استخراج التصاريح إلكترونيًا بسهولة عبر "البوابة الإلكترونية" لمنظومة التصاريح، مما يعزز الشفافية ويقلل من المدة الزمنية اللازمة للموافقات، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية.

كما أكدت أن استخدام تقنية QR Code سيتيح دخول الزوار إلى المحميات بشكل منظم، مع تحديد الحد الأقصى للزيارات اليومية لكل محمية، مما يسهم في منع التكدس السياحي والحفاظ على التوازن البيئي.

"شرم الشيخ - مدينة خضراء" نموذج عالمي للسياحة المستدامة

ويأتي إطلاق تطبيق "إيكو مونيتور" ضمن جهود مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء"، الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة جنوب سيناء، بهدف تحويل شرم الشيخ إلى نموذج عالمي للسياحة البيئية المستدامة.

وقد نجح المشروع في تنفيذ العديد من المبادرات البيئية، مثل إنشاء محطات للطاقة الشمسية في الفنادق والمرافق السياحية، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات إدارة المخلفات وإعادة التدوير، مما يعزز تحول المدينة إلى نموذج متكامل للسياحة المستدامة.

مستقبل السياحة البيئية في مصر

وختامًا، أكدت وزيرة البيئة أن مصر مستمرة في تعزيز جهود حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية السياحية المستدامة، مشيرة إلى أن إطلاق التطبيقات الجديدة هو خطوة محورية في تحقيق التوازن بين النمو السياحي والحفاظ على البيئة، مضيفة أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن أن يكون مرجعًا لدول أخرى في المنطقة.

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