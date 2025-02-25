الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قنا تعلن خطتها لتوفير السلع وضبط الأسواق استعدادًا لشهر رمضان

السلع
السلع

 أعلنت محافظة قنا عن خطة متكاملة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، وذلك من خلال إقامة 9 معارض "أهلًا رمضان" و9 أسواق لليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى 37 سلسلة تجارية، و20 شادرًا للسلع الغذائية، و15 فرعًا لنصف الجملة، لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

 

منتجات مشروعات الأمن الغذائي

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أنه تم التنسيق مع منافذ مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، كما تمت زيادة حصة غاز البوتاجاز لتلبية الطلب المتزايد، إلى جانب طرح منتجات مشروعات الأمن الغذائي بمنافذ المحافظة المنتشرة في جميع المراكز والمدن.

وأضاف "عبدالحليم" أنه وجّه بتكثيف الحملات الرقابية علي مدار الساعه لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، وضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لضمان راحة المواطنين وتوفير بيئة شرائية آمنة ومستقرة خلال الشهر الفضيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا شهر رمضان المبارك قنا محافظ قنا محافظة قنا معارض أهلا رمضان

مواد متعلقة

محافظ قنا يفتتح معرض أهلًا رمضان بخصومات تصل 35%

مصرع شاب بطلق ناري فى قنا

مزارعو الطماطم في قنا عن انخفاض سعرها: بنعشقها ويكفي إنها خلتنا أصحاب بيوت وسيارات (فيديو)

محافظ قنا يشهد العرض المسرحي "حازم حاسم جدا" ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال
ads

الأكثر قراءة

فلوسي راحت، إحدى ضحايا منصة FBC بالمنوفية تروي تفاصيل الاستيلاء على أموالها (فيديو)

قصة أغرب واقعة نصب إلكتروني في منصة FBC، عصابة أجنبية استولت على أموال المصريين بخطة من 4 مراحل، ضبط 13 متهمًّا والبحث عن آخرين والضحايا يروون التفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 4760 جنيها

بدءًا من الغد، ارتفاع درجات الحرارة حتى 4 درجات مئوية

عمرو دياب في المقدمة، نجوم الفن يدعمون عمرو مصطفى في محنته الصحية

ليس بسبب الزمالك، أزمات تنهي شهر العسل بين إدارة الأهلي ومارسيل كولر

22 مليون يورو تمنع محمد صلاح من الانتقال إلى بايرن ميونخ

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

منوعات

المزيد

في 5 دقائق، تفاصيل سرقة المرحاض الذهبي

اكتشاف ثقب أسود ضخم بحجم 36 مليار كتلة الشمس

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

نتفليكس تتكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون للأوسكار رغم فضح عنصريتها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في السوق

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل قطاعات الداخلية الخدمية في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في فرض غرامات على تأخير سداد الأقساط؟، أمين الفتوى يجيب

ما حكم صوم الخميس والجمعة المقبلين؟ وزير الأوقاف السابق يحسم الجدل

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بزيادة المال وتحقيق الاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية