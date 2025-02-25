مطار طابا الدولي يستقبل ضيوف احتفالات ذكرى التحرير بتنظيم مميز واستعدادات مكثفة

احتفلت محافظة جنوب سيناء بالذكرى الـ34 لعودة مدينة طابا إلى السيادة المصرية، حيث شهدت المدينة مراسم رفع العلم المصري، تأكيدًا على ملحمة الصمود والدبلوماسية التي أعادت آخر شبر من أرض الوطن.

مطار طابا الدولي يستقبل ضيوف إحتفالات ذكرى التحرير بتنظيم مميز وإستعدادات مكثفة

وفي هذا الإطار، كان مطار طابا الدولي في حالة استعداد قصوى لاستقبال الوفود المشاركة في الاحتفالات، حيث استقبل السيد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ضيوف المحافظة بصالة كبار الزوار، في ظل تنظيم محكم من قيادات مطار طابا الدولي تحت رعاية السيد الطيار أبو بكر سليمان، مدير مطار طابا، وبتنسيق كامل بين جميع الجهات العاملة بالمطار لضمان تجربة استقبال متميزة تعكس مكانة المطار وأهميته الإستراتيجية.

وبتنسيق دقيق وإجراءات سلسة، حرص فريق العلاقات العامة على تقديم تجربة استقبال راقية، تضمنت الاستقبال الرسمي والترحيب بالضيوف، بالإضافة إلى تسهيل تنقلاتهم بسلاسة.

وعقب مراسم الاستقبال، توجهت الوفود الرسمية إلى قرية النقب ومدينة طابا لافتتاح عدد من المشروعات التنموية التي تعزز من جهود الدولة في تنمية سيناء، تأكيدًا على استمرار مسيرة البناء والتطوير في كل شبر من أرض مصر.

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