ضبط سلاح وذخيرة داخل جوال مع شخص في محطة قطار قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، شخصا بحوزته جوال بداخله سلاح وذخيرة داخل محطة قطار مدينة قنا.

وتحرر المحضر اللازم في محطة مدينة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من السكة الحديد مفاده تحرير محضر ضد شخص تم ضبطه داخل القطار وبحوزته سلاح وذخيرة في محطة قطار مدينة قنا.

وبعد الفحص تبين ضبط شخص يُدعى م.ن، من قرية الحجيرات، وكان قادمًا من محافظة أسوان وخلال تفتيشه تم ضبط جوال بحوزته كان بداخله بندقيتين آليتين و140 طلقة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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