التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتعزيز التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني. كما شدد على أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى مقترحات أعضاء اللجنة حول سبل دعم الشركات الناشئة، وتطوير التشريعات المنظمة للاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر في هذا المجال.

كما وجه رئيس الوزراء بتكثيف الجهود لتوفير بيئة مواتية لرواد الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يضمن استمرارية نمو المشروعات الناشئة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

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