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نقابة صيادلة الإسكندرية تعقد اللقاء الدوري الرابع لتطوير الصيدليات ودعم المهنة

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

عقدت نقابة صيادلة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، اللقاء الدوري الرابع لتطوير الصيدليات، وذلك في إطار الدعم المستمر لتطوير المهنة.

 

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وتخلل اللقاء محاضرة عن "التغذية" ألقتها الدكتورة شيماء البكري، حيث ناقشت خلاله المفاهيم الأساسية في التغذية العلاجية، ودورها في تعزيز الصحة، مع تقديم من المعلومات الهامة للصيادلة في هذا المجال.

وجرى خلال اللقاء تسليم شهادات خريجي برنامج التركيبات، والذي تضمن تدريب عملي للصيادلة على عمل أهم المنتجات التجميلية الأكثر طلبًا من العملاء، إضافة إلى تسليم شهادات خريجي برنامج Good Pharmacists لتطوير دور الصيدلي للقيام بالممارسة المهنية، ومواكبة التغيرات التي طرأت على دوره في المجتمع في الفترة الأخيرة، والتحول من مجرد صرف الدواء إلى الاهتمام بالحالة الصحية للمريض.

وجاء ذلك بحضور رؤساء اللجان بالنقابة وهم كلٍ من: أحمد الجارحي مشرف اللقاء الدوري لتطوير الصيدليات، والدكتور أحمد فتحي، مشرف برنامج Good Pharmacists، والدكتورة نشوة حسن مسؤول القوافل الطبية بالنقابة، والدكتورة مروة مصطفي، والدكتور حسام القصاص مسئولي برنامج التركيبات، والدكتور أحمد رمضان، والدكتور أحمد عتمان عضو مجلس النقابة.

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نقابة صيادلة الإسكندرية الدكتور محمد أنسي الشافعي صيادلة الإسكندرية الدكتورة شيماء البكري

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