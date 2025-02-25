إحالة بلاغ يتهم راقصة بالتحريض على الفسق والفجور لنيابة أكتوبر الكلية للتحقيق

أمرت النيابة العامة بإحالة بلاغ يتهم إحدى الراقصات لاتهامها بخدش الحياء العام إلى نيابة أكتوبر الكلية للتحقيق.



وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1201 لسنة 2025 جنايات أول أكتوبر قيام المشكو في حقها، بنشر مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد في أوضاع تخدش الحياء العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البلاغ أن هذه المقاطع، التي كان لها انتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل تحريضا مباشرا على الرذيلة، وتسهم في نشر الفجور والفسق.

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