مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن جهودها في توثيق التراث

نظَّمت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية ندوة ثقافية حول "جهود وتقنيات مكتبة الإسكندرية في توثيق التراث"، و"سلسلة أفلام عارف الوثائقية". وذلك بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية، بمشاركة نخبة من واعظات وزارة الأوقاف.



وبدأت الندوة بكلمة للدكتورة الشيماء الدمرداش؛ مدير مشروع "إحياء كتب التراث" ومنسقة الفعالية، توجهت فيها بالشكر للدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لدوره في التنسيق والعمل على إنجاح هذه الفعاليات، كما رحبت فيها باسم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بالحضور وبالكوكبة المتميزة من واعظات وزارة الأوقاف المصرية.

وأكدت الشيماء الدمرداش على أن هذه الفعالية تأتي تجسيدًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، بضرورة الاهتمام بالتعاون مع الجهات المعنية، وخاصة وزارة الأوقاف، فيما يخص ملف تجديد الخطاب الديني، وبناء الإنسان المصري وتنمية وعيه الثقافي والفكري، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في المجتمع، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، وتمكين المرأة المصرية من أداء دورها الريادي في المجتمع وتحصينه ضد الأفكار الهدامة.

ومن هذا المنطلق تُمثل تلك الفعالية رؤية مشتركة وتعاونًا مثمرًا بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الأوقاف المصرية، وتأتي في نطاق سلسة ندوات وفعاليات مشتركة نظمتها المؤسستان على مدار أكثر من عام.

وتناولت أميرة صديق؛ مدير مشروع توثيق التراث بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، دور المركز في توثيق التراث بجوانبه المادية واللامادية من جهة، وتراث مصر الطبيعي من محميات وحياة برية من جهة أخرى.

واستعرضت وسائل تكنولوجيا المعلومات ودورها في التوثيق كتطبيقات الواقع المعزز وعروض الهولوجرام وحوائط المعرفة والتوثيق الثلاثي الأبعاد والأفلام التوثيقية والتوثيق البانورامي والجغرافي، وعرضت المشاريع التي تمت بهذه الوسائل التكنولوجية.

ثم تعرضت أميرة صديق لسلسلة "عارف.. أصلك مستقبلك"، وقالت: إنها سلسلة أفلام وثائقية تصدرها مكتبة الإسكندرية تتناول شتى مناحي التراث الثقافي والطبيعي في مصر والعالم، وذلك من خلال منظور غير تقليدي يستهدف النشء والشباب، عبر محتوى بصري محترف مدعم بمؤثرات الجرافيك والرسوم الثلاثية الأبعاد، لتحكي قصصًا من التراث المصري بمعظم أنواعه في إطار علمي مبسط سلس وسريع يركز على تقديم معلومات شيقة تعزز رُوح الهُوية المصرية للشباب، وتدعم الأصول الثقافية المصرية الممتدة من الجذور إلى الفروع.

وأكدت أميرة صديق على أن سلسلة أفلام عارف تعمل على نشر المعرفة بين كافة الفئات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا على اختلاف الاهتمامات والمعارف الثقافية واللغوية؛ فهي ناطقة باللغة العربية، فضلًا عن إتاحة ترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.



وفي ختام الفعالية قامت المشاركات بجولة في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي للتعرف على منجزاته، وأهم المشروعات التي قام بتوثيقها منذ إنشائه، وأعربن عن سعادتهن بما شاهدنه من تقنيات الواقع المعزز والعروض البانورامية أو «كالتشراما» التي تعرض الحضارة المصرية بمراحلها المختلفة.

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