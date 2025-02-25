محافظ قنا يبحث مع وفد "حيّنا" استكمال دراسات البنية التحتية وتعزيز التنمية

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وفد مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا"، وذلك لبحث استكمال الدراسات الخاصة بالبنية التحتية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة نهال المغربل، الخبيرة الاقتصادية واستشارية المشروع في مجال التنمية الاقتصادية، ولمياء المليجي، مديرة برنامج السياسات الحضرية والحوكمة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تطوير البنية التحتية بقنا

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع الوفد والقيادات التنفيذية سبل تحفيز القطاعين السياحي والترفيهي، مؤكدًا أهمية تطوير البنية التحتية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن مشروع "حيّنا" يُعد نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة، إذ لا يقتصر على كونه مشروع تخطيط عمراني فحسب، بل يمثل مبادرة متكاملة تهدف إلى تطوير منهجية الاستدامة في إدارة الأراضي، وتعزيز التشاركية في تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب تحسين استغلال الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بكفاءة.

إقليم جنوب الصعيد

مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن تقديم توصيات لتعزيز إعداد وتنفيذ وتمويل المخططات التفصيلية، مع العمل على تعميم الدروس المستفادة من تنفيذه على المستويين المحلي والقومي.

وأضاف "عبد الحليم"، أن أنشطة المشروع تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بهدف تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة في مناطق الامتداد العمراني والمناطق غير المخططة، مع توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، مؤكدًا أن اختيار محافظة قنا لتنفيذ المشروع جاء نظرًا لأهميتها كإحدى المحافظات ذات الأولوية في إقليم جنوب الصعيد.

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