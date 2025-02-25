حمد الله يقود هجوم الشباب أمام الرائد بالدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن فاتح تريم المدير الفني لفريق الشباب تشكيل فريقه أمام الرائد، في المباراة التي ستقام ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي.

تشكيل الشباب أمام الرائد

موعد مباراة الشباب والرائد في الدوري السعودي

وتقام مباراة الشباب والرائد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ على أرضية ملعب الملك عبد الله ببريدة ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الشباب والرائد عبر شبكة قنوات ssc sports السعودية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة دوري روشن السعودي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تذاع مباراة الشباب ضد الرائد تحديدًا عبر القنوات التالية:

قناة SSC SPORTS EXTRA HD 1 المشفرة.

قناة SSC SPORTS EXTRA SD 1 المفتوحة.



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