الثلاثاء 25 فبراير 2025
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ساخرون

ساخرون.. وزارة الزراعة: إحنا بنستورد المايونيز والباربكيو علشان زراعتهم بتحتاج طقس شديد البرودة!

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن مسئولا بوزارة الزراعة عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن سُبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا وكذلك إزالة أى عقبات أمام نفاذها إلى دول العالم والاستفادة من الخبرات العالمية وتجارب الدول الناجحة فى هذا الشأن.


صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال لهذا المسئول قائلا: هو إحنا ليه بنستورد المايونيز والباربكيو مع إننا عندنا فائض فى المنتجات الزراعية وبنصدرها للخارج؟!
فرد عليه المسئول ساخرا: احنا بنستورد المايونيز والباربكيو علشان زراعتهم بتحتاج لطقس شديد البرودة وكميات كبيرة من مياه الرى!

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