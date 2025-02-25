الثلاثاء 25 فبراير 2025
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سياسة

رئيس البرلمان يهنئ الشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان والصوم الكبير للمسيحيين

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تهنئة للشعب المصري  بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم والصوم الكبير للأخوة المسيحيين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وجاء نص التهنئة كالتالى: 

"يهل علينا بعد أيام قليلة شهر رمضان المعظم حاملًا معه أجواءً إيمانية مباركة، وأيامًا مليئة بالرحمة والمغفرة، يسعد بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها.

 دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين

ويشاء القدر هذا العام، أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث بدأ بالأمس الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية، والذي يعد رحلة روحية عميقة يتجدد فيها الإيمان.

 قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى

ويطيب لى بهذه المناسبة أن أتقدم باسمكم جميعًا وباسمى بصادق التهنئة القلبية لجميع المسلمين والمسيحيين في كافة أرجاء الوطن، داعيا المولى العلي القدير أن تهل هذه الأيام المباركة الطيبة على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يبارك جهود سيادته في تحقيق آمال الشعب المصري العظيم".

 

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