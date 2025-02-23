أصداء إيجابية لزيارة وزير التربية والتعليم المصري إلى اليابان لتعزيز الشراكة التعليمية

حظيت زيارة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى اليابان باهتمام واسع وأصداء إيجابية، حيث أكد النائب هيرويوكي ناكامورا، رئيس لجنة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان الياباني، على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون التعليمي بين البلدين.

ونقل موقع "go2senkyo"، أكبر منصة يابانية متخصصة في الشؤون السياسية والانتخابية، تصريحات ناكامورا، الذي أشاد بلقاءه مع الوزير محمد عبد اللطيف، مشيرًا إلى اهتمام الوزير الكبير بالنموذج التعليمي الياباني المطبق في المدارس اليابانية بمصر، وخاصة في مجال الأنشطة التعليمية والتربوية.

وأوضح ناكامورا أن هذه الزيارة جاءت بدعوة من منظمة "جايكا" بهدف نشر مبادئ التعليم الياباني في المدارس الحكومية المصرية، مع التركيز على تنمية القيم الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع المعرفة الأكاديمية. كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا النموذج مصدر إلهام لبقية دول القارة الأفريقية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم في المنطقة.

أهمية تعزيز الشراكة بين مصر واليابان في المجال التعليمي

وشدد رئيس لجنة التعليم الياباني على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر واليابان في المجال التعليمي، معتبرًا هذه المشروعات المشتركة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية. وأكد أن زيارة الوزير محمد عبد اللطيف تعد خطوة محورية نحو تحقيق الأهداف التعليمية المشتركة، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق نتائج إيجابية تدعم بناء مستقبل تعليمي أفضل للطلاب في مصر.

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