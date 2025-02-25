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رياضة

تصريح مثير من رئيس الخلود قبل مواجهة الهلال بالدوري السعودي

محمد الخليفه،فيتو
محمد الخليفه،فيتو

 يواجه فريق الهلال، اليوم الثلاثاء، نظيره الخلود في إطار مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري  السعودي للمحترفين.

وأدلى محمد الخليفة رئيس نادي الخلود بتصريحات مثيرة قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام الهلال.

وتحدث الخليفة عن اللقاء بطريقة لافتة حيث قال: "سنغادر إلى الرياض تأهبا لمواجهة الهلال ولنشاهد ملعب المملكة أرينا فقط، لا أكثر ولا أقل" في إشارة إلى الفارق الكبير بين الفريقين من حيث الإمكانيات.

 

موعد مباراة الهلال والخلود 

ومن المقرر أن يواجه  الهلال في  مباراة اليوم التي تقام على أرض استاد المملكة أرينا بالرياض الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر.

وستنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، من خلال قناتي SSC Extra HD1 وSSC Extra SD1، ويتولى التعليق على المواجهة كل من عبدالله الحربي ومحمد حسين.

ويدخل الهلال، اللقاء بهدف مصالحة جماهيره، بعد تعرضه لخسارة موجعة أمام الاتحاد في الجولة الماضية، ما وسّع الفارق بينهما إلى سبع نقاط.

ويحتل "الزعيم" المركز الثاني برصيد 48 نقطة، بينما يتصدر الاتحاد جدول الترتيب بـ55 نقطة، ويأمل الهلال في تحقيق الفوز على الخلود وتقليص الفارق، ولو مؤقتًا، مع المتصدر.

ويطمح الهلال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل استعادة ثقة جماهيره بعد الهزيمة التي تعرض لها في كلاسيكو دوري روشن أمام الاتحاد.

الهلال سقط أمام الاتحاد بنتيجة 4-1 في كلاسيكو دوري روشن والذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 21.

ترتيب الفريقين بالدوري السعودي 

ويتواجد الهلال حاليًا في وصافة ترتيب دوري روشن برصيد 48 نقطة خلف الاتحاد المتصدر بـ 55 نقطة وخاض الزعيم حتى الآن 21 مباراة حقق الفوز في 15 منها وتعادل في 3 أخرى كما تعرض للهزيمة في مثلها.

الهلال لم يتمكن من تحقيق أي فوز خلال الثلاث جولات الماضية حيث تعادل مع ضمك والرياض وتعرض للهزيمة أمام الاتحاد.

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