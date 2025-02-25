رئيس مصلحة الضرائب: إجراءات جديدة خلال ساعات لتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الأولى

كشفت الدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، عن إعداد حزمة جديدة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية سيتم الإعلان عنها عقب الإنتهاء من تطبيق الحزمة التى أقرها البرلمان مؤخرًا، مشيرة إلى انه قبل نهاية العام الجارى سيكون لدينا تصور كامل بالحزمة الجديدة، ولم تذكر ملامح هذه الحزمة.

منظومة حوكمه داخلية لمتابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة على ارض

وأكدت على تشكيل منظومة حوكمة داخلية لمتابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة على الأرض والتى سيبدأ العمل بها اعتبارا من السبت المقبل متضمنة غرفة عمليات تابعة لمكتب رئيس المصلحة تعمل على مدار الساعة وتتلقى شكاوى وملاحظات الممولين خلال تطبيق الحزمة الجديدة وإحالتها الى اللجنة العليا برئاسة رئيس المصلحة.

الحوافز والتسهيلات الضريبية

وأعلنت رئيسة المصلحة – خلال المؤتمر الذى نظمته لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بمدينة المحلة الكبرى بعنوان الحوافز والتسهيلات الضريبية – صدور نماذج من الاقرارات الضريبية بصيغتها الجديدة خلال ساعات بالتنسيق بين وزير المالية ورئيس المصلحة.

وشددت على أن الحزمة الجديدة ستراعى الأولويات التي تهم المجتمع الضريبى مع قدرة المصلحة على تنفيذها ووصفت مؤشرات موسم الإقرارات الضريبية الراهن بالممتازة.

وأثنت على دور لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، مؤكدة أن اللجنة داعمة دائما للضرائب المصرية.

وأشارت إلى أن التقديرات تؤكد أن حجم الاقتصاد الموازي يصل إلى ٦٠٪ بما يؤكد الخلل في العدالة الضريبية وتمثل تحديا أمامنا رغم التحول الرقمي الكبير والخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال، وبالتالي نعمل حاليا على حل المشاكل ومواجهة التحديات وبالتالي الحزمة الأولى التي تشمل ٢٠بندا وخرجت الحزمة الأولى التي استلزمت بعض التشريعات البسيطة.

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