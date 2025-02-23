الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيرة الذاتية للطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة مصر للطيران الجديد

الطيار احمد عادل،
الطيار احمد عادل، فيتو
ads

أصدر الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني قرارًا بتكليف الطيار أحمد عادل للعمل رئيسًا لمجلس إدارة  الشركة القابضة لمصر للطيران والعضو المنتدب التنفيذى لها، وذلك خلفا للمهندس يحيى زكريا الذى قدم الوزير له الشكر على مجهوداته خلال فتره توليه رئاسة الشركة، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق.

هذا والتحق الطيار أحمد عادل بشركة مصر للطيران عام  ١٩٨٨، حيث تم ترقيته إلى قائد طراز متوسط عام  ١٩٩٧، ثم قائد طراز ثقيل عام ١٩٩٩،ثم مُدرب وممتحن علي الطرازات المختلفة ومفتش بسلطه الطيران المدني حتي تاريخه.

كما تدرج في العديد من المناصب القيادية علي مدار أكثر من ثلاثين عامًا منذ ترقيته لقائد طراز ثقيل، منها علي سبيل المثال وليس الحصر؛ نائب كبير طراز ثم مساعد مدير تدريب ثم نائب مدير التدريب الجوي، ثم عمل كمدير عام الإدارة العامة للتدريب الجوي، ثم نائبًا لرئيس قطاع العمليات الجوية، ثم رئيسًا لقطاع العمليات الجوية في يونيه ٢٠١٣، ثم نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران منذ أكتوبر ٢٠١٣ وحتي يونيه ٢٠١٨، فضلًا عن رئاسته العديد من اللجان الهامة داخل مصر للطيران في تخصصات مختلفة.

ثم تولي رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران  في يونيه ٢٠١٨ وحتي مارس ٢٠٢٠؛ وخلال تلك الفترة تم إنتخابه في عضوية مجلس المحافظين لمنظمة الأياتا؛ المكون من ٢٨ رئيسًا من أصل ٣٣٠ عضو بالمنظمة العالمية في نوفمبر ٢٠١٨ ثم إنتخابه عضوًا في المجلس الرئاسي للأياتا والمكون من ٧ رؤساء من أصل ٣٣٠ عضو وذلك كأول مصري يحصل على هذه العضوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيران المدني الدكتور سامح الحفني وزير الطيران الشركة القابضة لمصر للطيران القابضة لمصر للطيران سامح الحفني وزير الطيران سلطة الطيران شركة مصر للطيران وزير الطيران المدني وزير الطيران

مواد متعلقة

وزيرا التعليم العالي والشباب يعقدان اجتماعًا مع رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية

مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء 12 جامعة أهلية تضم 98 كلية

فتح باب التقدم لوظيفة المدير العام المُساعد بمنظمة الألكسو

زراعة عين شمس تستعد لافتتاح مؤتمر الأراضي الرطبة 26 فبراير

"أسنان عين شمس" تنظم عددا من الفعاليات ضمن الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم

مطار أبو سمبل يحتفل مع السائحين بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

مستشار رئيس الجمهورية للصحة ورئيس جامعة عين شمس بحفل تخريج دفعة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ طب

الأعلى للجامعات: إنشاء فرعين لجامعة القاهرة بقطر والسعودية

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024/2025

مو صلاح VS عمر مرموش، شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر بالدوري الإنجليزي

منصة FBC، «المستريح الأون لاين» يستولي على 6 مليارات دولار من مليون شخص

هل تصل أسعار الدواجن لـ125جنيها للكيلو؟ رئيس الشعبة يرد "فيديو"

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لهيئة تحرير الشام أو الجيش السوري بدخول جنوب دمشق

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في شباك مانشستر سيتي

وزيرة التنمية المحلية توبخ رئيس حي بولاق الدكرور: لازم يكون في نظافة وانتظام

موعد ومكان مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات، ما القصة؟

فرنسا تسجل أكبر طبق فوندو جبن مذاب في جينيس

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد 23/5/2025

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للمرأة السفر للحج دون محرم حال وجود رفقة مأمونة (فيديو)

تفسير رؤية الترزى في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية والعائلية

المزيد
الجريدة الرسمية