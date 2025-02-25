جدول مباريات المرحلة الثانية لدوري الجمهورية للشباب مواليد 2005

أعلن اتحاد الكرة عن جدول مباريات المرحلة الثانية لبطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2005 للفرق الأوائل المنافسة على البطولة والفرق التي تنافس على الهروب من الهبوط.

جدول مباريات الفرق الاوائل لدوري الجمهورية للشباب 2005

جدول مباريات مرحلة الهبوط لدوري الجمهورية للشباب 2005

نظام بطولات دوري الجمهورية مواليد 2005- 2007

يتم تنظيم بطولتي الجمهورية للشباب مواليد 2005- 2007 من مرحلتين كالآتي:

المرحلة الأولى:

تنظیم دوري من دور واحد لعدد ۲۰ فريقا بإجمالي عدد (۱۹) جولة

المرحلة الثانية:

الأندية أصحاب المراكز العشر الأوائل يتم تنظيم دوري من دور واحد باجمالي عدد (۹) جولات لتحديد بطل المسابقة وتحديد الترتيب من الأول إلى العاشر الأندية أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين يتم تنظيم دوري من دور واحد بإجمالي عدد (۹) جولات لتحديد ترتيب الفرق من المركز الحادي عشر إلى المركز العشرين وتحديد الفرق الهابطة إلى دوري المحترفين المواليد ۲۰۰۵-۲۰۰۷ الموسم القادم.

وتنتقل الفرق إلى المرحلة الثانية بنفس رصيد النقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى

وبنفس حالات الإنذار والطرد.

الترتيب العام للفرق في دوري الجمهورية

يتم ترتيب الفرق تنازليا بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق، بحيث يتصدر المسابقة الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط.

تحديد بطل المسابقة والترتيب ومراكز الصعود والهبوط

بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للفرق تنازليًا على النحو التالي:-

النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما لتحديد الفريق الفائز.

في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط يطبق. الآتي:- بين الفرق المتساوية ( مبارياتهم معا معا وكان الدوري بـ يتم عمل. جدول فيما بينهم لتحديد الترتيب.

النادي الحاصل على أكبر عدد من الفريقين أو أكثر في النقاط في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر في النقاط يُطبق نظام فارق الأهداف في جدول ترتيب النقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.