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الكيلو بـ 4.5 جنيه، حصاد 54 ألف فدان بطاطس في الدقهلية (فيديو وصور)

حصاد البطاطس في الدقهلية
حصاد البطاطس في الدقهلية

أجرت “فيتو” بثا مباشرا تحت عنوان “ السيدات تقوم بالحصاد والتعبئة والكيلو بـ 4.5 جنيه.. حصاد 54 ألف فدان بطاطس في الدقهلية”.

ورصدت فيتو تواجد السيدات بالأرض الزراعية يعملن بحصاد محصول البطاطس وتجهيزة للأسواق.

يشار أن محافظة الدقهلية من أولي المحافظات في زراعة البطاطس كمحصول من المحاصيل الشتويه 

ونقدم بيان بحصر المساحات المزروعة من محصول البطاطس علي مستوي مراكز محافظة الدقهلية حيث تصل اجمالي المساحة المنزرعة 54 الف فدان.

 


بيان بالمساحات المزروعة رمحصول البطاطس

حيث تزرع بمساحات متفاوتة 

ـ ميت غمر 1799فدان
ـ اجا 6250فدان
ـ السنبلاوين 600فدام
ـ تمي الامديد 31فدان
ـ المنصوره 3000فدان
ـ دكرنس 1645فدان
ـ منية النصر 7250فدان
- المنزله817فدان
- طلخا 6817فدان
ـ شربين 8701فدان
ـ بلقاس 9500فدان
ـ الاصلاح 7036فدان
ـ الاستصلاح 550فدان
ـ جملة الاتمان46414فدان.

سعر البطاطس جملة والمستهلك 

ومن جانبه أوضح سامح جمال حجازي صاحب الأرض المنزرعة بمساحة 20 فدان علي طريق نبروه بمحافظة الدقهلية أن موسم حصاد   البطاطس بدأ وبلغ سعر الكيلو جملة في أرضه من 4 الي 4.5 جنيها، مستنكرا وصول الكيلو للمستهلك بسعر يصل الي 15 جنيها 

مطالب بالتنسيق بين الزراعة والتموين ونقابة الفلاحين 

وطالب حجازي بالتنسيق الكامل بين وزارة الزراعة وزيارة التموين ونقابة الفلاحين من أجل ضبط الأسعار وتحديد المساحات المنزرعة وتوفير الأسمدة.

تصنيف البطاطس 

يذكر أن  بعض الخبراء قاموا  بتصنيف البطاطا كجزء من النشويات وليس الخضروات.
 

فؤائد تناول البطاطس 

وتعمل البطاطس علي تعزيز صحة الجهاز الهضمي لاحتواء البطاطا على الألياف. تعزيز صحة القلب نتيجة احتواء البطاطا على نسبة عالية من البوتاسيوم. تعزيز صحة الجلد والتئام الجروح بسبب احتواء البطاطا على فيتامين ج. تعزيز صحة الجهاز المناعي لاحتواء البطاطا على عدد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجهاز المناعي
 

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