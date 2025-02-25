بشاير التجميع المحلي للسيارات، شانجان تستقبل شهر رمضان بتراجع كبير في الأسعار

سيارات شانجان، تستقبل سيارات شانجان الصينية مطلع شهر رمضان المبارك بتراجع كبير في أسعارها يصل نحو 100 ألف جنيه، ويشمل 3 من طرزات الموديلات الجديدة، بعد بدء التجميع المحلي للسيارة وتوطين صناعة السيارات في مصر بتوجيهات من الحكومة.

أسعار سيارات شانجان CS35 بلس موديل 2025

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شانجان كافة الموزعين والتجار بالتخفيضات التي لحقت بأسعار سيارات شانجان في السوق المحلي، والتي من المقرر العمل بها بدءا من السبت المقبل.

ونرصد في التقرير التالي أسعار السيارات:

يصل سعر الفئة الأولى “إليت” إلى 999 ألف جنيه بدلًا من مليون و100 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية “بريميوم” مليون و100 ألف جنيه بدلًا من مليون و180 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثالثة “فلاج شيب” مليون و200 ألف جنيه بدلًا من مليون و275 ألف جنيه.

شانجان CS55 بلس موديل 2025

إليت بسعر مليون و235 ألف جنيه بدلًا من مليون و290 ألف جنيه.

بريميوم بسعر مليون و340 ألف جنيه بدلًا من مليون و405 آلاف جنيه.

فلاج شيب بسعر مليون و410 آلاف جنيه بدلًا من مليون و475 ألف جنيه.



شانجان UNI-T موديل 2025

إليت بسعر مليون و350 ألف جنيه بدلًا من مليون و385 ألف جنيه.

بريميوم بسعر مليون و450 ألف جنيه بدلًا من مليون و495 ألف جنيه.

فلاج شيب بسعر مليون و550 ألف جنيه بدلًا من مليون و600 ألف جنيه.

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