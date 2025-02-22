بعد التجميع المحلي، شعبة السيارات: استقرار الأسعار ينشط حركة المبيعات

كشفت شعبة السيارات، عن حالة سوق السيارات في مصر بعد التجميع المحلي لعديد من الموديلات خلال عام 2025، مؤكدة تراجع أسعار السيارات بعد زيادة التجميع المحلي وسد احتياجات المعارض ولم يقتصر الأمر على ذلك بل وبدء تصدير بعض الموديلات إلى الخارج.

وأوضحت الشعبة العامة للسيارات في السوق المصرية، أن عام 2025 يشهد استقرارا تاما في الأسعار بجانب تحسين المبيعات، لافتا إلى أن استقرار سعر الدولار وباقي العملات الأجنبية عاد بالإيجاب على السيارات في التراجع خلال الفترة الماضية، وبالتالي توفر معروض من السيارات بما يجعل هناك منافسة وتسبب في تراجع الأسعار.









وتابعت الشعبة العامة للسيارات، أن الاتجاه إلى تصنيع السيارات في مصر يعتبر أمرا إيجابيا سيساعد على القضاء على العديد من المشكلات في قطاع السيارات، حيث سيساعد ذلك على منع مشكلة توفر السيارات في السوق مع تواجد الكميات المناسبة منها محليًا، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات المصنعة للسيارات بمصر أو التي ستقوم بالتصنيع تسعى للتصدير ولديها خطط لذلك.



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