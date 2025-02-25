الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو بكأس إيطاليا

ينتظر عشاق الكرة الإيطالية مباراة هامة بين إنتر ميلان ولاتسيو مساء اليوم، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس إيطاليا.

يقام هذا اللقاء بعدما تمكن فريق إنتر ميلان من الصعود لدور ربع النهائي على حساب فريق أودينيزي بهدفين دون مقابل، ولكن سيكون اليوم مع تحد جديد أمام فريق لاتسيو.



ويطمح فريق إنتر ميلان إلى مواصلة نتائجه المميزة بعد فوزه في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي على حساب فريق جنوى بهدف نظيف سجله اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سيكون أحد أهم اللاعبين في مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم.

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو

وتقام مباراة إنتر ميلان ولاتسيو مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الساعة العاشرة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا



من المقرر بث المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا على قناة "أبوظبي الرياضية بريميوم 1" المشفرة.



جدير بالذكر أن إنتر ميلان يعيش موسم أكثر من رائع، حيث يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة فقط عن نابولي، بينما يحتل فريق لاتسيو المركز الخامس ويأمل في الدخول ضمن رباعي المقدمة ولذلك هناك منافسة شرسة بينه وبين فريق يوفنتوس.

تشكيل الإنتر المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: بافار، دي فري، بيسيك

خط الوسط: دارميان، زيلينسكي، أسلاني، مخيتاريان، ديماركو

خط الهجوم: تاريمي، أرناوتوفيتش

بينما جاء تشكيل لاتسيو المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مانداس

خط الدفاع: لاتزاري، جيجوت، جيلا، بيلينجريني

خط الوسط: جوندوزي، إيزاكسين، روفيلا

خط الهجوم: زاكاني، تشاونا، ديا

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