الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو بكأس إيطاليا

انتر ميلان،فيتو
انتر ميلان،فيتو

ينتظر عشاق الكرة الإيطالية مباراة هامة بين  إنتر ميلان ولاتسيو مساء اليوم، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس إيطاليا.

يقام هذا اللقاء بعدما تمكن فريق إنتر ميلان من الصعود لدور ربع النهائي على حساب فريق أودينيزي بهدفين دون مقابل، ولكن سيكون اليوم مع تحد جديد أمام فريق لاتسيو.

 


ويطمح فريق إنتر ميلان إلى مواصلة نتائجه المميزة بعد فوزه في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي على حساب فريق جنوى بهدف نظيف سجله اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سيكون أحد أهم اللاعبين في مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم.

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو 

 

وتقام مباراة إنتر ميلان ولاتسيو مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الساعة العاشرة بتوقيت مصر.

 

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا


من المقرر  بث المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا على قناة "أبوظبي الرياضية بريميوم 1" المشفرة.


جدير بالذكر أن إنتر ميلان يعيش موسم أكثر من رائع، حيث يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة فقط عن نابولي، بينما يحتل فريق لاتسيو المركز الخامس ويأمل في الدخول ضمن رباعي المقدمة ولذلك هناك منافسة شرسة بينه وبين فريق يوفنتوس.

 تشكيل الإنتر المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: بافار، دي فري، بيسيك

خط الوسط: دارميان، زيلينسكي، أسلاني، مخيتاريان، ديماركو

خط الهجوم: تاريمي، أرناوتوفيتش

 

بينما جاء تشكيل لاتسيو المتوقع كالتالي:

 

حراسة المرمى: مانداس

خط الدفاع: لاتزاري، جيجوت، جيلا، بيلينجريني

خط الوسط: جوندوزي، إيزاكسين، روفيلا

خط الهجوم: زاكاني، تشاونا، ديا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس إيطاليا الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الدوري الإيطالي إنتر ميلان ولاتسيو إنتر ميلان ربع نهائي كأس إيطاليا فريق لاتسيو فريق أودينيزي فريق إنتر ميلان

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يفتتح ورشة عمل الأمن والسلامة بالاستادات

الهلال بالقوة الضاربة أمام الخلود بالدوري السعودي

طوارئ في الأهلي بسبب نزيف النقاط في الدوري.. مجلس الخطيب يربط استمرار كولر بتحسن النتائج.. جلسة تعنيف من رمضان.. واللاعبون يتعهدون بتصحيح المسار

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا

موعد مباراة الهلال والخلود بالدوري السعودي

التشكيل المتوقع لمواجهة أهلي جدة والقادسية بالدوري السعودي

رونالدو يقود النصر أمام الوحدة بالدوري السعودي

موعد مباراة الشباب والرائد في الدوري السعودي

ads

الأكثر قراءة

ليس بسبب الزمالك، أزمات تنهي شهر العسل بين إدارة الأهلي ومارسيل كولر

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 4760 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

أخي ألف سلامة عليك، عمرو دياب يدعم عمرو مصطفى في مرضه

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في السوق

علاء مبارك يحيي ذكرى رحيل والده الخامسة (فيديو وصور)

ماذا قال أعضاء البرلمان عن مشروع قانون العمل الجديد؟

"استغل جهلي"، ترامب يروي قصة خداعه من ماكرون

منوعات

المزيد

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

نتفليكس تتكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون للأوسكار رغم فضح عنصريتها

جواب بخط عبد الناصر يدفع محمد سليم لجمع الطوابع البريدية النادرة للرئيس الراحل (فيديو وصور)

مركبة تبحث عن الماء في صحراء القمر الجليدية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في السوق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل قطاعات الداخلية الخدمية في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بزيادة المال وتحقيق الاستقرار

كم عدد سحرة فرعون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية