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رئيس جامعة الأزهر خلال زيارته معهد دار النجاح بإندونيسيا: الأمم المتقدمة هي المنتجة للمعرفة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يزور معهد دار النجاح
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زار الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر معهد دار النجاح بجاكرتا بدولة إندونيسيا يرافقه نائبه الدكتور رمضان الصاوي، والسفير ياسر الشيمي، سفير مصر في إندونيسيا، والدكتور أنانج ركزا، رئيس معهد تزكي، ونزار مشهدي، الأمين العام لمؤسسة السلام في العالمين الإندونيسية منسق الزيارة.

رئيس جامعة الأزهر يزور معهد دار النجاح في إندونيسيا

وكان في استقباله والوفد المرافق الدكتور صفوان مناف، رئيس معهد دار النجاح.

ونقل رئيس جامعة الأزهر  تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأسرة المعهد ودعائه الصادق لهم بالتوفيق والنجاح.

وحث رئيس جامعة الأزهر الطلاب في معهد دار النجاح على الجد والاجتهاد في طلب العلم، مشيرًا إلى أن العلم يرفع شأن الأمم وينهض بها.

رئيس جامعة الأزهر: الأمم المتقدمة هي التي لا تستهلك المعرفة

وأكد رئيس جامعة الأزهر على أهمية العلم في إنتاج المعرفة، لافتًا إلى أن الأمم المتقدمة هي التي لا تستهلك المعرفة، بل تكون منتجة ومصدِّرة لها.

وبيَّن رئيس جامعة الأزهر أن القرآن الكريم أكد على ذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ وبين أن المقصود بالقوة هنا القوة في جميع المجالات العلمية علميًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا، وزراعيًّا  وصناعيًّا وغير ذلك من المجالات الأخرى.

 

كما بين رئيس جامعة الأزهر أن حديث المصطفى -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول فيه: «اليد العليا خير وأحب إلى الله تعالي من اليد السفلى» يقصد به  اليد العليا في كل شيء.

وفي ختام الزيارة حرصت أسرة معهد دار النجاح على التقاط الصور التذكارية مع فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والوفد المرافق.

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