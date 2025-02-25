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حوادث

ما العقوبة المتوقعة على حمو بيكا في اتهامه بحيازة سلاح أبيض؟

مطرب المهرجانات حمو
مطرب المهرجانات حمو بيكا

شرح مصدر قضائي العقوبة المتوقعة على مطرب المهرجانات حمو بيكا، والذي يحاكم أمام محكمة جنح قصر النيل بتهمة حيازة سلاح أبيض.  

وقال مصدر قضائي: إن القانون حدد الجدول رقم واحد لكافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين وما شابهها من آلات تسبب جرحا قطعيا أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

وأضاف المصدر أن القانون وضع عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها وهى ما نصت عليه المادة 25 حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

وأشار إلى أن العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا

وكانت محكمة جنح قصر النيل قررت في وقت سابق تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا لجلسة 1 مارس للحكم.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض أمرت سابقًا، بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وحرروا محضرًا بالواقعة في قسم شرطة قصر النيل تنفيذًا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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