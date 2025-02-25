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رياضة

الهلال بالقوة الضاربة أمام الخلود بالدوري السعودي

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

 يواجه فريق الهلال، اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة نظيره الخلود في إطار مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري  السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والخلود 

ومن المقرر أن يواجه  الهلال في  مباراة اليوم التي تقام على أرض ستاد المملكة أرينا بالرياض.

وتقام المباراة اليوم 5:30 مساء بتوقيت مصر.

وستنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، من خلال قناتي SSC Extra HD1 وSSC Extra SD1، ويتولى التعليق على المواجهة كل من عبدالله الحربي ومحمد حسين.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال 


ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، مباراة اليوم أمام فريق الخلود، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، خاليدو كوليبالي، على البليهي، رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجيو سافيتش، ناصر الدوسري، مالكوم، سالم الدوسري.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو

ويدخل الهلال، اللقاء بهدف مصالحة جماهيره، بعد تعرضه لخسارة موجعة أمام الاتحاد في الجولة الماضية، ما وسّع الفارق بينهما إلى سبع نقاط.

ويحتل "الزعيم" المركز الثاني برصيد 48 نقطة، بينما يتصدر الاتحاد جدول الترتيب بـ55 نقطة، ويأمل الهلال في تحقيق الفوز على الخلود وتقليص الفارق، ولو مؤقتًا، مع المتصدر.

ويطمح الهلال في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل استعادة ثقة جماهيره بعد الهزيمة التي تعرض لها في كلاسيكو دوري روشن أمام الاتحاد.

الهلال سقط أمام الاتحاد بنتيجة 4-1 في كلاسيكو دوري روشن والذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 21.

ترتيب الفريقين بالدوري السعودي 

ويتواجد الهلال حاليًا في وصافة ترتيب دوري روشن برصيد 48 نقطة خلف الاتحاد المتصدر بـ 55 نقطة وخاض الزعيم حتى الآن 21 مباراة حقق الفوز في 15 منها وتعادل في 3 أخرى كما تعرض للهزيمة في مثلها.

الهلال لم يتمكن من تحقيق أي فوز خلال الثلاث جولات الماضية حيث تعادل مع ضمك والرياض وتعرض للهزيمة أمام الاتحاد.

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