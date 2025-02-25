الثلاثاء 25 فبراير 2025
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حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة عدادات المياه في السلام

حبس عاطل بتهمة سرقة
حبس عاطل بتهمة سرقة عدادات المياه

 أمرت نيابة السلام بحبس عاطل بتهمة سرقة عدادات المياه بدائرة قسم شرطة السلام، 4 إيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في دائرة قسم شرطة السلام من ضبط عاطل متهم بارتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل الوحدات السكنية بأسلوب "الفك"، وعثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع.


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

 

وبارشاده، تم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام أمن القاهرة

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